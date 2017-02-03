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Происшествия

В Тольятти по горячим следам задержан подозреваемый в разбое

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в разбое, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступление произошло у дома на пр. Степана Разина. В дежурную часть ОП № 21 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился 30-летний мужчина, рассказавший полицейским о нападении злоумышленника, который избил его и похитил деньги, сотовый телефон и документы.

Сотрудники полиции выяснили приметы нападавшего и описание похищенного имущества, после чего приступили к поискам преступника. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в тот же день установили, что к нападению может быть причастен ранее судимый за кражу мужчина, который живет неподалеку от места происшествия. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведенного обыска оперативники обнаружили и изъяли у задержанного вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления, а также похищенное имущество. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.

Теги: ГУ МВД преступление разбой уголовное дело Тольятти

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