Дарья Касаткина проиграла Наталье Вихлянцевой во втором круге St. Ladies Trophy 2017

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина проиграла соотечественнице Наталье Вихлянцевой во втором круге турнира St. Ladies Trophy 2017 со счетом 6:7 (4:7), сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Наталья пять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Дарьи один эйс, четыре двойные ошибки и пять брейков.

"Я думаю, что Наташа в начале игры немного нервничала, и за счет ее ошибок я смогла выйти вперед. Но в итоге она нашла свою игру, набрала обороты и сыграла сегодня лучше меня. В принципе, я чувствовала себя очень хорошо и не думаю, что это как-то могло сказаться. Конечно, если бы мне дали день отдыха, что-то могло поменяться. Но в целом, думаю, это не сыграло большой роли", — прокомментировала результаты матча Касаткина.