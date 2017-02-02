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Спорт

Дарья Касаткина проиграла Наталье Вихлянцевой во втором круге St. Ladies Trophy 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина проиграла соотечественнице Наталье Вихлянцевой во втором круге турнира St. Ladies Trophy 2017 со счетом 6:7 (4:7), сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Наталья пять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Дарьи один эйс, четыре двойные ошибки и пять брейков.

"Я думаю, что Наташа в начале игры немного нервничала, и за счет ее ошибок я смогла выйти вперед. Но в итоге она нашла свою игру, набрала обороты и сыграла сегодня лучше меня. В принципе, я чувствовала себя очень хорошо и не думаю, что это как-то могло сказаться. Конечно, если бы мне дали день отдыха, что-то могло поменяться. Но в целом, думаю, это не сыграло большой роли", — прокомментировала результаты матча Касаткина.

Теги: Касаткина Дарья турнир теннис Санкт-Петербург обзор СМИ

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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