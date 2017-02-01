Автомобили Lada начали экспортировать в Китай и ОАЭ

Казахстанский бизнес-партнер АвтоВАЗа — совместный завод "Азия авто" несколько недель назад начал первые официальные поставки внедорожника Lada 4×4 в Китай, сообщает life.ru. Кроме того, этой же моделью заинтересовались арабы: еще одним новым рынком для Lada стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Экспорт начался в январе 2017 года. На данном этапе речь идет только о внедорожнике Lada 4×4: хоть растаможка превышает вполовину стоимость автомобиля, но даже в этих условиях машина осталась конкурентной. Партии были неединичные, в связи с чем у "Азия авто" есть определенные планы на 2017 г. применительно к китайскому рынку и есть интерес со стороны китайских партнеров", — рассказал источник портала на заводе "Азия авто".

В Арабских Эмиратах Lada 4×4 хорошо себя показала с точки зрения износоустойчивости, проходимости, ремонтопригодности. Для "Азии авто" экспорт — новое перспективное направление, которое позволит в значительной мере загрузить пустеющие мощности.

"Арабская пошлина довольно невысокая — рынок открыт, отпускная цена получилась невысокой. Перспективы заманчивые. Пусть небольшие, но стабильные объемы поставок Lada в ОАЭ уже есть", — сообщил собеседник.