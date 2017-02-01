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Происшествия

В тольяттинском магазине задержан мужчина с поддельной пятитысячной купюрой

ТОЛЬЯТТИ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 30-летнего жителя города Орехово-Зуево с фальшивой купюрой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 19-летний кассир магазина на ул. Дзержинского и рассказал, что покупатель попытался расплатиться с ним пятитысячной купюрой, которая была похожа на поддельную.

Полицейские задержали покупателя. Как выяснилось, банкноту ему дал мужчина, с которым задержанный познакомился в Москве. Именно этот человек предложил сбывать поддельные деньги в Самарской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают его соучастника.

Теги: преступление фальшивая купюра уголовное дело Тольятти

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