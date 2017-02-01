В Тольяттинском худмузее расскажут о трасформациях современного выставочного пространства

В Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея 4 февраля пройдет лекция-семинар "Идеология "белого куба": к социальным функциям современного музейного пространства".

Трансформация выставочного пространства сегодня является общим местом в дискуссии о роли современного музея в культуре.

Тренд наблюдается еще с XIX века, когда музей представал как "мусейон", то есть храм муз, но постепенно начинал двигаться ко все большей абстрактности и стерильности, в результате перевоплотившись в так называемый "белый куб" — идеальное, очищенное от контекстов, пост-историческое пространство-лимб, задающее свой собственный порядок, режим взгляда и идеологию.

Речь на лекции пойдет о возможных причинах изменений выставочного пространства, об историзации сознания, музеефикации культуры, о философах Вальтере Беньямине, Германе Люббе, Брайане ОʼДогерти и немного о Валерии Подороге и Мишеле Фуко.

Лекцию читает Валерий Шевченко, основатель музыкального проекта Dadaisme (Москва — Тольятти), независимый исследователь, бакалавр социологии МГУ, музыкант и медиа-художник.

Для подготовки к лекции-семинару Валерий Шевченко рекомендует прочитать следующие тексты: Г. Люббе "В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем"; В. Беньямин "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости".

Лекция начнется в 18.00, вход 150 рублей.