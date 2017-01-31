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Происшествия

В связи с ДТП с тремя пострадавшими в Ставропольском районе возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении безработного жителя Чебоксар, ставшего участником ДТП в Ставропольском районе Самарской области, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на 955 км трассы М-5 в Ставропольском районе. По данным полиции, 28-летний водитель Mercedes-Benz E220, ехавший в направлении Жигулевска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester под управлением 35-летнего мужчины.

В результате оба водителя, а также 33-летняя пассажирка Subaru с травмами попали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, автомобилисты находились в трезвом состоянии.

Впоследствии специалисты пришли к выводу, что находившиеся в Subaru люди получили тяжкие травмы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Теги: ДТП пострадавшие уголовное дело Ставропольский район

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