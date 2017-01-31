В связи с ДТП с тремя пострадавшими в Ставропольском районе возбуждено уголовное дело

В отношении безработного жителя Чебоксар, ставшего участником ДТП в Ставропольском районе Самарской области, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла на 955 км трассы М-5 в Ставропольском районе. По данным полиции, 28-летний водитель Mercedes-Benz E220, ехавший в направлении Жигулевска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester под управлением 35-летнего мужчины.
В результате оба водителя, а также 33-летняя пассажирка Subaru с травмами попали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, автомобилисты находились в трезвом состоянии.
Впоследствии специалисты пришли к выводу, что находившиеся в Subaru люди получили тяжкие травмы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике
Во бабы в Тольятти!!!)))))