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Происшествия

В Тольятти устанавливают личность водителя, сбившего на переходе подростка и скрывшегося

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские устанавливают личность водителя автомобиля, который 28 января в 20:00 в районе дома №16 по ул. Тополиной сбил 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Подросток получил ушибы, а водитель уехал с места ДТП.

В связи с этим ГИБДД просит очевидцев происшествия и тех, у кого в автомобиле установлен видеорегистратор, позвонить в дежурную часть ОГИБДД Тольятти по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 8 (8482) 93-60-60, 8 (8482) 93-60-61 или на телефон доверия ОГИБДД Тольятти 8 (8482) 22-88-55. Полицейские уточняют, что можно не называть свои данные, достаточно оставить имеющуюся информацию.

Полицейские поясняют, что сейчас, согласно действующему законодательству, если автомобилист после ДТП уезжает, то он будет либо лишен водительских прав на срок от 12 до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток.

Теги: ДТП пострадавшие подростки розыск Тольятти

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