В Тольятти устанавливают личность водителя, сбившего на переходе подростка и скрывшегося

Тольяттинские полицейские устанавливают личность водителя автомобиля, который 28 января в 20:00 в районе дома №16 по ул. Тополиной сбил 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Подросток получил ушибы, а водитель уехал с места ДТП.

В связи с этим ГИБДД просит очевидцев происшествия и тех, у кого в автомобиле установлен видеорегистратор, позвонить в дежурную часть ОГИБДД Тольятти по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 8 (8482) 93-60-60, 8 (8482) 93-60-61 или на телефон доверия ОГИБДД Тольятти 8 (8482) 22-88-55. Полицейские уточняют, что можно не называть свои данные, достаточно оставить имеющуюся информацию.