В Тольятти упавший с очищаемой крыши снег повредил припаркованную машину

Прокуратура Комсомольского района Тольятти обнаружила нарушения при очистке домов от снега, приведшие к повреждению автомобиля, сообщает ведомство.

Как сообщается, 11 января 2017 г. горожанин припарковал свой Lada XRAY возле дома, в котором проживает. В тот же день крышу здания чистили сотрудники ООО "АльпПрофи", которое как подрядчика наняла управляющая компания ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти", обслуживающая здание. При очистке на машину упали куски льда и сосульки, в результате на капоте образовались вмятины.

По данным надзорного ведомства, сотрудники "АльпПрофи" в нарушение необходимых требований не огородили прилегающую к зданию территорию, тротуар и проезжую часть. Кроме того, до начала работ не был выставлен дежурный, который должен предупреждать прохожих и бригаду на крыше.

В связи с этими нарушениями прокуратура района внесла представления в адрес руководителей подрядчика "АльпПрофи" и управляющей компании "Департамент ЖКХ г. Тольятти". Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.