В Тольятти пройдет финал №1 мирового Гран-при по ледовому спидвею

Финал №1 мирового Гран-при по ледовому спидвею пройдет 4 и 5 февраля в Тольятти, сообщила пресс-служба СК "Мега-Лада".

Соревнования проводятся при поддержке правительства Самарской области и АО "КуйбышевАзот".

На СТК им. Анатолия Степанова 16 ведущих мотогонщиков планеты сойдутся в первом раунде Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду (Astana Expo 2017 Ice Speedway Gladiators World Champioyship).

Мировое ледовое Гран-при ежегодно проводится в разных странах под эгидой Международной Мотоциклетной Федерации (FIM).

В Тольятти на базе спортивного клуба "Мега-Лада" финальный раунд Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду впервые состоялся в 2010 году. В сезоне 2017 г. лучшая в Европе специализированная арена для технических видов спорта СТК им. Анатолия Степанова при поддержке Министерства спорта РФ уже в пятый раз удостоена чести принимать на своем льду престижное соревнование столь высокого уровня.

Среди участников турнира - спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России. Россию на всех этапах ЛЧМ-2017 будут представлять пять гонщиков: Даниил Иванов и Игорь Кононов (Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа).

Кроме того, на этапе чемпионата Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 на СТК им. Анатолия Степанова 4 и 5 февраля право выступать по "дикой карте" получил Никита Толокнов, номера запасных гонщиков - у Михаила Литвинова и Ивана Большакова (все трое - Тольятти).

Официальных лиц соревнования, представителей FIM и участников гонок СК "Мега-Лада" готовится встречать 2 февраля.

Официальная тренировка спортсменов-участников Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 состоится на треке Тольятти 3 февраля.

Затем в течение двух дней лучшие ледовые гладиаторы планеты будут дарить жителям и гостям города незабываемые эмоции, демонстрируя весь свой азарт и опыт по укрощению искрящегося льда на шипованных мотоциклах.