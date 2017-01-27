В Тольятти пройдет финал №1 мирового Гран-при по ледовому спидвею

Финал №1 мирового Гран-при по ледовому спидвею пройдет 4 и 5 февраля в Тольятти, сообщила пресс-служба СК "Мега-Лада".
Соревнования проводятся при поддержке правительства Самарской области и АО "КуйбышевАзот".
На СТК им. Анатолия Степанова 16 ведущих мотогонщиков планеты сойдутся в первом раунде Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду (Astana Expo 2017 Ice Speedway Gladiators World Champioyship).
Мировое ледовое Гран-при ежегодно проводится в разных странах под эгидой Международной Мотоциклетной Федерации (FIM).
В Тольятти на базе спортивного клуба "Мега-Лада" финальный раунд Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду впервые состоялся в 2010 году. В сезоне 2017 г. лучшая в Европе специализированная арена для технических видов спорта СТК им. Анатолия Степанова при поддержке Министерства спорта РФ уже в пятый раз удостоена чести принимать на своем льду престижное соревнование столь высокого уровня.
Среди участников турнира - спортсмены из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России. Россию на всех этапах ЛЧМ-2017 будут представлять пять гонщиков: Даниил Иванов и Игорь Кононов (Тольятти), Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский), Дмитрий Колтаков (Ярославль), Динар Валеев (Уфа).
Кроме того, на этапе чемпионата Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 на СТК им. Анатолия Степанова 4 и 5 февраля право выступать по "дикой карте" получил Никита Толокнов, номера запасных гонщиков - у Михаила Литвинова и Ивана Большакова (все трое - Тольятти).
Официальных лиц соревнования, представителей FIM и участников гонок СК "Мега-Лада" готовится встречать 2 февраля.
Официальная тренировка спортсменов-участников Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 состоится на треке Тольятти 3 февраля.
Затем в течение двух дней лучшие ледовые гладиаторы планеты будут дарить жителям и гостям города незабываемые эмоции, демонстрируя весь свой азарт и опыт по укрощению искрящегося льда на шипованных мотоциклах.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.