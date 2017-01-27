В Тольятти пройдет чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017

С 20 по 26 февраля в Тольятти состоится чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017, сообщают организаторы. Основной площадкой для соревнования станет замерзшая акватория Куйбышевского водохранилища.

Чемпионат пройдет в России во второй раз, и впервые спортсмены будут соревноваться на Волге.

Главной особенностью чемпионата мира по версии WISSA является объединение любых конструкций, использующих для передвижения энергию ветра. Поэтому в основную программу мероприятия вошли зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья.

Основной дисциплиной чемпионата мира WISSA является курс-рейс - гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы WISSA-2017 при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость.

Кроме того, в этом году в соревновательную программу включен кайт-фристайл, соревнование по которому будет проходить на рельефе вблизи сел Губино, Чубовка, Большая Раковка, Русская Селитьба (в зависимости от направления ветра).

Как сообщила руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Евгения Котлярова, уже поступили заявки от 176 райдеров из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии. Среди заявившихся участников есть и знаменитый фристайлер Дидье Ботта из Франции, и известный во всем мире австралийский путешественник и благотворитель Чарльз Верб, который готовится пойти на рекорд и продержаться на волжском льду под парусом в течении 24 часов.

"Соревнование такого уровня - это важное событие не только в жизни города или области: в данном случае речь можно вести даже о национальном масштабе", - уверена Евгения Котлярова, организатор чемпионата мира WISSA-2017.

В рамках чемпионата мира состоится традиционный ежегодный марафон "Жигулевское море-017", участники которого будут соревноваться в дисциплинах курс-рейс и марафон, а также в любительских фан-гонках. Завершит обширную спортивную программу WISSA-2017 зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское море-017".

В насыщенной программе фестиваля будет много ярких знаковых событий: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб "Хоровод" и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, также планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.

Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по сноукайтингу от клуба "Сила Ветра" и по зимнему виндсерфингу от клуба snowsurfing.ru, прикоснуться к ветру в массовом запуске воздушных змеев, посмотреть на показательные выступления чемпионов, полюбоваться на милых спортсменов на беговелах из клуба "Маленькие звезды", увидеть в деле Театр Ветра Владимира Бобылева и покататься на воздушных шарах (при благоприятных метеоусловиях).

Участникам фестиваля представится возможность принять участие во взятии снежного городка, пойти стенка на стенку, поучаствовать в молодецких забавах, канатных и шапочных играх, отыграть матч в метлобол, а самым смелым и подготовленным - поучаствовать в гонках на собачьих упряжках.

Кроме того, готовится активная вечерняя программа с участием московских и самарских диджеев, показательным выступлением лучших фристайлеров в мире на льду, масштабным файер-шоу и вечерним воздушным шоу воздушных шаров (при благоприятных метеоусловиях).

Уже по сложившейся традиции фестиваль "Жигулевское море", а в этом году и чемпионат мира WISSA проходит при поддержке бренда Lada. Поэтому гости фестиваля смогут не только ближе познакомиться с последними разработками отечественного производства, но и принять участие в строительстве ледовых скульптур Lada Хray, Lada Vesta и других, а также выиграть многочисленные памятные призы и сувениры.

Чемпионат пройдет на набережной 6-го квартала. Организатором выступает тольяттинский СК "Сила Ветра".