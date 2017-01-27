Школьница из Тольятти станет участницей проекта "Голос. Дети" на Первом канале

Учащаяся Детского Дома культуры Тольятти станет участницей проекта "Голос. Дети" на Первом канале, говорится в сообщении ДДК.

13-летняя Диана Анкудинова отправляется в Москву для участия в так называемых "слепых прослушиваниях", запись которых состоится 3-5 февраля.

Представитель Тольятти участвует в телешоу впервые.

Диане удалось пройти кастинг и с третьей попытки стать участником проекта. Она вошла в число 69 лучших из 8 тысяч ребят.

Юная тольяттинка - учащаяся образцовой вокальной студии "Мелодия", неоднократный участник и победитель многих престижных конкурсов. Среди ее наград - золотая медаль конкурса юных артистов в Китае (2011 г.).

В январе 2017 года одаренная вокалистка стала обладательницей именной стипендии мэра (в номинации "Культура и искусство"), а также получила награды на международных конкурсах в Москве: Гран-при ("Московское время", "Зимние зарисовки") и диплом лауреата I степени ("ART-PREMIUM PEOPLE AWARDS").