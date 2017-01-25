Верховный Суд вернул водительские права автомобилисту из Тольятти

Автомобилист из Тольятти Виктор Щ., несправедливо лишенный на полтора года прав и подвергнутый штрафу 30 тыс. руб. за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, добился отмены наказания, обратившись с жалобой в Верховный Суд РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал председатель Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

Из рассказа Сергея Слюсарева следует, что инцидент, после которого Виктор Щ. лишился водительских прав, произошел в 2015 году. Остановившие его тогда сотрудники ГИБДД заявили, что у мужчины - неадекватное поведение, и потребовали пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Автомобилист согласился, но заявил, что оснований для направления его на освидетельствование нет.

По словам Сергея Слюсарева, в Тольяттинском наркологическом диспансере водителя осмотрел врач-нарколог, который не выявил клинических признаков опьянения. Также водитель два раза дышал в прибор для определения опьянения, и оба раза прибор показывал "нули". После этого от водителя потребовали сдать для исследования биологический объект (мочу). Автомобилист и от этого не отказался, но попросил подождать, так как сразу не мог сдать такой анализ физиологически.

Сотрудники ГИБДД, воспользовавшись этим, составили административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После составления административного материала автомобилист все же сдал мочу на исследование, и запрещенных препаратов в ней не обнаружилось. Однако составленному материалу об административном правонарушении все же дали ход.

"Незаконность дела в отношении автомобилиста была очевидна, отказа от прохождения освидетельствования он не заявлял, оснований для направления на медицинское освидетельствование не имелось, требовать сдать мочу при отсутствии клинических признаков опьянения нарколог не имел права, а в случае, когда лицо не может сдать мочу физиологически, ему должна быть предложена возможность отбора биологического объекта путем катетеризации, или возможен отбор иного биологического объекта (крови), чего работники Тольяттинского наркологического диспансера не сделали, - поясняет Сергей Слюсарев. - Кроме того, фактически автомобилист прошел все исследования, и состояние опьянения у него не было установлено. Как пояснил врач-нарколог при допросе в суде, у него не было сомнений в трезвости водителя".

Однако, по словам Сергея Слюсарева, эти обстоятельства не помешали мировому судье участка №116 Центрального района Тольятти признать автомобилиста виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, назначить ему штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишить водительских прав.

"Основанием для привлечения автомобилиста мировым судьей к ответственности послужили изложенные в протоколе выводы о том, что водитель не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения", - сказал Сергей Слюсарев.

Попытка обжаловать постановление мирового судьи в Центральный районный суд Тольятти оказалась безуспешной. Судья вышестоящего суда оставила постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Зампредседателя Самарского областного суда, проверяя законность вынесенных судебных актов в отношении автомобилиста, также не усмотрел оснований для их отмены.

Сергей Слюсарев рассказал, что, пока водитель пытался доказать свою правоту в судебных инстанциях Самарской области, ему пришлось уволиться с работы, так как она была связана с управлением автомобилем. Судебные приставы списали 30 тыс. руб. с банковской карты водителя, и его семья с малолетним ребенком осталась на грани выживания.

В итоге водитель обжаловал все судебные решения в Верховный Суд РФ, который, как рассказал Сергей Слюсарев, расставил все точки на i, указав, что оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения вообще не имелось.

"Судья Верховного Суда дополнительно отметил, что из материалов дела следует, что об отсутствии оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование, в ходе производства по делу последовательно заявлялось (в том числе в судебном заседании по рассмотрению дела мировым судьей и в жалобах на постановление о привлечении к административной ответственности), однако, несмотря на эти положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, Правил и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, доводы автомобилиста, показания сотрудников ГИБДД и понятых соответствующей правовой оценки судебных инстанций не получили. Кроме того, судья Верховного Суда отметил, что сотрудники ГИБДД давали противоположные показания".

В Межрегиональном общественном движении "Комитет по защите прав автомобилистов" отмечают, что судебные инстанции привлекают к ответственности не только тех водителей, которые действительно совершили административные правонарушения, но и зачастую тех, кто вообще не совершал нарушений.

"К сожалению, работает логика: если инспектор говорит, что водитель нарушил ПДД - значит, так оно и есть, - подчеркнул Сергей Слюсарев. - И водитель априори в нем виновен. Если сотрудник ГИБДД составил протокол и передал его в суд - значит, суд с наибольшей вероятностью накажет автомобилиста штрафом или на какое-то время лишит прав. Доводы самих водителей об отсутствии нарушения или их вины в нем зачастую остаются без внимания".

Межрегиональное общественное движение "Комитет по защите прав автомобилистов" после получения постановления Верховного Суда РФ готовит иск к Управлению МВД по Тольятти и Министерству финансов РФ о возмещении вреда, причиненного в результате неправомерных действий тольяттинских инспекторов ДПС, которые составили административный материал на водителя.

Также представители МРОД "КЗПА" намерены обратится к председателю Самарского областного суда с предложением принести автомобилисту извинения из-за допущенных судебных ошибок трех судебных инстанций Самарской области, в результате которых водитель был незаконно привлечен к ответственности и подвергнут наказанию.