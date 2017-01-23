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Происшествия

Для жителя Тольятти 90 рыб, пойманных у Жигулевской ГЭС, обернулись уголовным делом

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Тольятти во время рейда по охране водных биологических ресурсов задержали 45-летнего мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы на Волге в районе Жигулевской ГЭС, сообщают в УТ МВД России по ПФО.

По данным полицейских, с помощью орудия лова "паук" мужчина выловил 90 рыб различных пород: 58 щук, 18 окуней, 14 штук плотвы. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Самарской области, составил более 15 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Теги: преступление уголовное дело браконьерство рыба Тольятти

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