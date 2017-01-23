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Происшествия

В Тольятти возбуждено уголовное дело в связи с организацией азартных игр

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении Вячеслава Пушина, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Игровой салон обнаружили в ночь с 14 на 15 декабря. В цокольном этаже пристроя к жилому дому №43 по ул. 70 лет Октября находилось 12 человек, среди которых - организатор, дилер и 10 игроков.

В помещении также были два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн руб. и четыре колоды карт.

Теги: преступление уголовное дело азартные игры Тольятти

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