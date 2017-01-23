Очередная попытка Волошина спасти Эл банк обернулась неудачей

Арбитражный суд Самарской области 23 января отказал в иске бенефициаров Эл Банка Людмилы Фирсовой и Анатолия Волошина к ГУ ЦБ.

Напомним, лицензия у Эл банка была отозвана в мае 2016 года. В конце июля в отношении организации была введена процедура конкурсного производства. Ранее Волошину не удалось оспорить решение о признании банка банкротом.

В производстве суда находится еще несколько исков владельца Эл банка - о признании незаконными действий ЦБ по отзыву лицензии. В одном из них оспаривалось предписание от 29 апреля 2016 года, которое фактически заблокировало выдачу денежных средств по вкладам клиентов. Однако и это требование Волошина суд оставил без удовлетворения.