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Экономика и бизнес

Очередная попытка Волошина спасти Эл банк обернулась неудачей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области 23 января отказал в иске бенефициаров Эл Банка Людмилы Фирсовой и Анатолия Волошина к ГУ ЦБ.

Напомним, лицензия у Эл банка была отозвана в мае 2016 года. В конце июля в отношении организации была введена процедура конкурсного производства. Ранее Волошину не удалось оспорить решение о признании банка банкротом.

В производстве суда находится еще несколько исков владельца Эл банка - о признании незаконными действий ЦБ по отзыву лицензии. В одном из них оспаривалось предписание от 29 апреля 2016 года, которое фактически заблокировало выдачу денежных средств по вкладам клиентов. Однако и это требование Волошина суд оставил без удовлетворения.

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