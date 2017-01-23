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Спорт

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" - 26:27 (11:16)

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче третьего тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" уступила немецкому "Метцингену" - 26:27 (11:16), сообщает пресс-служба авозаводчанок.

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16) Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

"Лада" (Тольятти, Россия) - "ТуС" (Метцинген, Германия) - 26:27 (11:16). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/4-6/6. Штраф: 4-4 мин. Судьи: Андорка, Хукер (Венгрия).

"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова (2 мин.), Какмоля - 3, Самохина - 2, Дмитриева - 10/3 (2 мин.), Голец - 2, Санникова - 2, Щербак, Носикова, Малашенко - 4/1, Карпачева - 2, Снопова - 1.

"ТуС": Обэн, Янкович; Цапф - 1, Секерцеш - 2/1 (дисквалификация), Лерпер - 10/5 (2 мин.), Карлссон, Лёсет - 3, Гроссман, Вайгель - 2, Фоллебрехт, Обрадович, Михилсен, Беддис, Бенке - 9 (2 мин.).

Изменения в счете (каждые 5 мин.): 3:4, 4:7, 6:10, 8:11, 11:15, 11:16, 12:18, 15:19, 17:21, 18:24, 21:27, 26:27.

Теги: гандбольная Лада кубок ЕГФ гандбол Тольятти

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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