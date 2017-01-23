Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" - 26:27 (11:16)

В матче третьего тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" уступила немецкому "Метцингену" - 26:27 (11:16), сообщает пресс-служба авозаводчанок.
"Лада" (Тольятти, Россия) - "ТуС" (Метцинген, Германия) - 26:27 (11:16). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/4-6/6. Штраф: 4-4 мин. Судьи: Андорка, Хукер (Венгрия).
"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова (2 мин.), Какмоля - 3, Самохина - 2, Дмитриева - 10/3 (2 мин.), Голец - 2, Санникова - 2, Щербак, Носикова, Малашенко - 4/1, Карпачева - 2, Снопова - 1.
"ТуС": Обэн, Янкович; Цапф - 1, Секерцеш - 2/1 (дисквалификация), Лерпер - 10/5 (2 мин.), Карлссон, Лёсет - 3, Гроссман, Вайгель - 2, Фоллебрехт, Обрадович, Михилсен, Беддис, Бенке - 9 (2 мин.).
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 3:4, 4:7, 6:10, 8:11, 11:15, 11:16, 12:18, 15:19, 17:21, 18:24, 21:27, 26:27.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.