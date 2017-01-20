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Культура

В Тольятти пройдет музейный утренник для детей

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 января, в 13.00 отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает детей от 6 до 12 лет на "Музейный утренник: Театр теней".

"Каждый ребенок сможет проявить себя как сценарист, режиссер и актер", - анонсируют организаторы.

В программе: творческая мастерская - создание персонажей, сочинение сценария и мини-спектакль по нему; экскурсия и квест по выставке абстракции "Твои руки были холодными в прошлом марте", чаепитие, подвижные игры, фотосессия и кинопоказ.

Теги: тольяттинский художественный музей дети Тольятти

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Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 16:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 18:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

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