В Тольятти пройдет музейный утренник для детей

В субботу, 21 января, в 13.00 отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает детей от 6 до 12 лет на "Музейный утренник: Театр теней".

"Каждый ребенок сможет проявить себя как сценарист, режиссер и актер", - анонсируют организаторы.

В программе: творческая мастерская - создание персонажей, сочинение сценария и мини-спектакль по нему; экскурсия и квест по выставке абстракции "Твои руки были холодными в прошлом марте", чаепитие, подвижные игры, фотосессия и кинопоказ.