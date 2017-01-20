В Тольятти открылась юбилейная выставка Федора Юрицына

В четверг, 19 января, в Тольяттинском художественном музее открылась юбилейная выставка работ художника Федора Юрицына "Музыка цвета".
Федор Юрицын создает свои произведения преимущественно в жанрах пейзажа и натюрморта. В его работах чувствуется влияние художников постимпрессионистов и неоимпрессионистов, таких как Жорж Сера и Поль Синьяк.
Отказавшись от классической завершенности форм, Юрицын выстраивает изображение на ощущениях. Из мерного ритма мазков перед зрителем появляются прекрасные горные пейзажи, зачарованные березовые рощи, задумчивые водные глади. В других произведениях из вихря цветовых пятен проступают женские образы в ярких сарафанах и цветастых платках. Смелыми пастозными мазками мастер не просто пишет цветы, а наделяет их символическим смыслом, тем самым очерчивая связанный с ними круг жизни.
Как говорит сам художник: "Меня волнует душа предмета, его поэтическое и музыкальное начало. Восхищаюсь и радуюсь каждому восходу солнца. Искренне, с любовью стараюсь подарить людям свой восторг красотой мироздания".
Федор Юрицын вырос в высокогорной области Грузии, в красивейших местах, где в окружении горных вершин, альпийских лугов и прозрачных озер раскинулась русская община из восьми сел. До 1990-х годов художник ежегодно навещал родные края, черпая там вдохновение для своих произведений. И по сей день творчество художника пропитано воспоминаниями о детстве, юности, образами необыкновенной красоты его малой родины. С 1973 г. Федор Юрицын является постоянным участником многочисленных городских, областных, региональных и зарубежных выставок. В 1996 г. художник стал членом Союза художников России. Его работы находятся в коллекциях Тольяттинского художественного музея, картинной галереи им. Жеместова Казанского сельского поселения Краснодарского края, в частных собраниях России, Австрии, Германии, Югославии и Испании.