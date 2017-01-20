В Тольятти открылась юбилейная выставка Федора Юрицына

В четверг, 19 января, в Тольяттинском художественном музее открылась юбилейная выставка работ художника Федора Юрицына "Музыка цвета".

Федор Юрицын создает свои произведения преимущественно в жанрах пейзажа и натюрморта. В его работах чувствуется влияние художников постимпрессионистов и неоимпрессионистов, таких как Жорж Сера и Поль Синьяк.

Отказавшись от классической завершенности форм, Юрицын выстраивает изображение на ощущениях. Из мерного ритма мазков перед зрителем появляются прекрасные горные пейзажи, зачарованные березовые рощи, задумчивые водные глади. В других произведениях из вихря цветовых пятен проступают женские образы в ярких сарафанах и цветастых платках. Смелыми пастозными мазками мастер не просто пишет цветы, а наделяет их символическим смыслом, тем самым очерчивая связанный с ними круг жизни.

Как говорит сам художник: "Меня волнует душа предмета, его поэтическое и музыкальное начало. Восхищаюсь и радуюсь каждому восходу солнца. Искренне, с любовью стараюсь подарить людям свой восторг красотой мироздания".