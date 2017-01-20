В 2017 г. АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт на 50%

АвтоВАЗ намерен в 2017 г. на 50% увеличить объем экспорта автомобилей, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российской компании Сергея Ильинского.

По данным "Федерального агентства новостей", компания рассматривает "потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских странах".

"Мы фокусируемся на некоторых европейских рынках, как, например, Германия и Венгрия. Могу сказать вам, что мы, совместно с немецким импортером, запустим продажи Lada Vesta в Германии в ближайшие недели. Мы уже отправляем первые машины туда и сейчас - в процессе организации мероприятия в Гамбурге. Аналогичное мероприятие планируется и в Венгрии, там мы тоже запустим продажи Vesta. Поставки Lada XRay в Европу не планируются", - заявил в интервью "Автостату" исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО АвтоВАЗ Ян Птачек.