В 2017 г. АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт на 50%

АвтоВАЗ намерен в 2017 г. на 50% увеличить объем экспорта автомобилей, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российской компании Сергея Ильинского.
По данным "Федерального агентства новостей", компания рассматривает "потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских странах".
"Мы фокусируемся на некоторых европейских рынках, как, например, Германия и Венгрия. Могу сказать вам, что мы, совместно с немецким импортером, запустим продажи Lada Vesta в Германии в ближайшие недели. Мы уже отправляем первые машины туда и сейчас - в процессе организации мероприятия в Гамбурге. Аналогичное мероприятие планируется и в Венгрии, там мы тоже запустим продажи Vesta. Поставки Lada XRay в Европу не планируются", - заявил в интервью "Автостату" исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО АвтоВАЗ Ян Птачек.
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Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...
Кррруто! Нас не догонят!