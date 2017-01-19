Сотрудницу ФНС проверят после покупки иномарок, стоящих в пять раз больше ее семейного бюджета

В Тольятти ведется проверка по выявленным прокуратурой нарушениям. Семья сотрудницы местной налоговой инспекции в 2015 г. купила два дорогостоящих автомобиля - Volkswagen Touareg 3 WD и Mazda 3 на сумму 2,2 млн рублей. По данным надзорного ведомства, эта покупка превышает общий доход супругов за 2012-2014 гг. примерно в пять раз.

На какие средства куплены иномарки, пока не ясно, потому что в справке о доходах сотрудницы налоговой за 2015 г. пояснений по этому поводу нет.

По выявленным нарушениям прокуратура Комсомольского района Тольятти внесла представление в адрес руководителя Межрайонной инспекции ФНС РФ №2 по Самарской области. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Всего же в 2016 г. органы прокуратуры выявили 711 нарушений законодательства о противодействии коррупции, и 633 из них связаны с декларациями о доходах, 31 - с конфликтом интересов, 10 - с участием госслужащих в предпринимательской деятельности и другом.

"Прокуратура области на протяжении последних семи лет ежегодно во всех органах государственной власти проверяет достоверность сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение установленных запретов и ограничений, требований к служебному поведению. В итоге удалось добиться снижения нарушений: в 2016 г. их стало на 20% меньше, чем до этого", - прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин.

Интересно, что теперь у чиновников могут конфисковывать имущество, если они не смогут доказать, что оно куплено на честно заработанные деньги.

Как объяснили в областной прокуратуре, этот закон вступил в силу с 2015 года. В Самарской области конфискаций пока не было, хотя ряд проверок проводится. Суть процедуры заключается в следующем: должностные лица обязаны подавать декларации о доходах и имуществе. Если они в прошедшем году приобрели имущество, стоимость которого превышает общий доход самого чиновника и членов его семьи за три последних года, то придется заполнить еще один раздел в справке и это имущество указать, плюс объяснить, на какие доходы оно приобретено. Если есть признаки, что покупка была сделана все же на коррупционные средства, то работодатель чиновников организует проверку, к которой может привлекать и правоохранительные органы.

"Если подозрение подтвердится, то материалы направляются в прокуратуру, а наше ведомство уже обращается в суд, чтобы изъять это имущество в доход государства, - объяснил Вадим Федорин. - В России такой случай уже был: у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина конфисковано через суд имущество на сумму примерно миллиард рублей. Это решение сейчас обжалуется в Конституционном суде РФ, но прецедент создан".