Водитель и пассажирка пострадали при столкновении двух Lada Kalina в Тольятти

В понедельник, 16 января, в Центральном районе Тольятти в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:40 29-летний водитель Lada Kalina на пересечении Обводного шоссе и ул. Новозаводской, по предварительной версии полицейских, при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу и столкнулся с машиной той же марки под управлением 23-летнего молодого человека, завершавшего проезд перекрестка.

В результате аварии пострадал старший из водителей и 19-летняя пассажирка второго автомобиля.