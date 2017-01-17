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Происшествия

Водитель и пассажирка пострадали при столкновении двух Lada Kalina в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 января, в Центральном районе Тольятти в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 17:40 29-летний водитель Lada Kalina на пересечении Обводного шоссе и ул. Новозаводской, по предварительной версии полицейских, при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу и столкнулся с машиной той же марки под управлением 23-летнего молодого человека, завершавшего проезд перекрестка.

В результате аварии пострадал старший из водителей и 19-летняя пассажирка второго автомобиля.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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