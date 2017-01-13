16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти за сутки произошло два пожара в разных домах из-за не потушенных окурков Оглашен приговор по делу о гибели рабочего при взрыве на "Тольяттикаучуке" В Тольятти начался процесс по крупному хищению средств УК В Тольятти врачи "скорой" спасали девочку, проглотившую несколько таблеток "Но-Шпа" На Волге около с. Ягодное эвакуировали рыбака

Происшествия

Тольяттинского инспектора Ростехнадзора подозревают в получении взятки

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 474
Версия для печати

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении госинспектора городского отдела по надзору в сфере энергетики. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2016 г. женщина получила от директора одного из предприятий взятку 200 тыс. рублей. За это она сократила сроки утверждения методики проведения испытаний на тепловых энергоустановках.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: преступление уголовное дело взятка Тольятти

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Мама Наркомана 07 января 2017 22:04 В Тольятти у пассажира автобуса нашли марихуану

Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике

Илья Ионов 03 ноября 2016 09:17 В Тольятти мужчине понадобилась помощь после удара сковородкой по голове

Во бабы в Тольятти!!!)))))

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5