Тольяттинского инспектора Ростехнадзора подозревают в получении взятки

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении госинспектора городского отдела по надзору в сфере энергетики. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2016 г. женщина получила от директора одного из предприятий взятку 200 тыс. рублей. За это она сократила сроки утверждения методики проведения испытаний на тепловых энергоустановках.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике
Во бабы в Тольятти!!!)))))