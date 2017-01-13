Тольяттинского инспектора Ростехнадзора подозревают в получении взятки

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении госинспектора городского отдела по надзору в сфере энергетики. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2016 г. женщина получила от директора одного из предприятий взятку 200 тыс. рублей. За это она сократила сроки утверждения методики проведения испытаний на тепловых энергоустановках. Расследование уголовного дела продолжается.