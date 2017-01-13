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Происшествия

Тольяттинка получила восемь лет колонии за убийство знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 49-летней Татьяне Старовойтовой, которую обвиняли в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

2 сентября 2016 г. пьяные женщина и ее знакомый поссорились в комнате у себя дома на ул. Дзержинского. При этом Старовойтова нанесла мужчине не менее четырех ударов тупым твердым предметом по голове, после чего еще пять раз ударила его кухонным ножом в туловище.

От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Теги: суд приговор убийство Тольятти

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