Тольяттинка получила восемь лет колонии за убийство знакомого

В Тольятти суд вынес приговор 49-летней Татьяне Старовойтовой, которую обвиняли в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

2 сентября 2016 г. пьяные женщина и ее знакомый поссорились в комнате у себя дома на ул. Дзержинского. При этом Старовойтова нанесла мужчине не менее четырех ударов тупым твердым предметом по голове, после чего еще пять раз ударила его кухонным ножом в туловище.

От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.