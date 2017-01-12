В Тольятти возбудили уголовное дело из-за мошенничества при получении пособия при рождении ребенка

В Тольятти после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пособия, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как обнаружило надзорное ведомство, в филиал Самарского реготделения Фонда соцстраха 21 июля 2015 г. от представителя ООО Фирма "Электросервис" поступили заявления о выплате работнику организации пособий при рождении ребенка, а также по беременности и родам.

В заявлениях было указано, что с 2013 по 2014 г. сотруднику начислили зарплату 768 тыс. руб. (среднедневной заработок около 1052 рублей), поэтому размер пособий составил более 147 тыс. и более 14 тыс. рублей.

Однако прокуратура выяснила, что этот человек с 2013 по 2014 г. не работал в "Электросервисе" и не получал там зарплату, а значит, не имел права на пособия.