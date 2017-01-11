Из-за ошибки МФЦ тольяттинская семья с детьми чуть не осталась без тепла и света

Прокуратура Комсомольского района Тольятти обнаружила нарушения в деятельности местного МФЦ, сообщает ведомство.

Как было установлено, в отдел приема документов отделения МФЦ по Комсомольскому району обратилась семья, хотевшая зарегистрировать переход права собственности на квартиру. Они купили недвижимость с долгами за коммуналку и планировали сами погасить их. Продавец при этом заключил с управляющей компанией соглашение об отсрочке выплаты долга.

Однако, инспектор МФЦ не оформил полный пакет документов, в нем отсутствовала копия договора купли-продажи квартиры. В связи с этим Управление Росреестра по Самарской области на месяц приостановило регистрацию сделки.

Из-за этого новый собственник не мог погасить долги, и семье угрожало отключение электричества и тепла. При этом в квартире проживали двое несовершеннолетних.

В связи с нарушениями прокуратура района внесла в адрес директора МФЦ представление. В результате инспектора привлекли к дисциплинарной ответственности.