Девушка заплатит штраф за оскорбление врача в тольяттинской поликлинике

Мировой судья Комсомольского судебного района Тольятти назначил штраф в размере 1 тыс. руб. 20-летней девушке за оскорбление врача, сообщает прокуратура Комсомольского района.

Конфликт произошел 9 сентября 2016 г. в Тольяттинской городской поликлинике №4 в очереди на прием к врачу-педиатру. К ней без предварительной записи пыталась попасть безработная местная жительница. Ей воспрепятствовали шесть человек, которые пришли по записи и ожидали своей очереди. Конфликт сопровождался криками и перерос в драку.

Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить девушку, которая в ответ оскорбила медика в грубой нецензурной форме. Сотрудница медицинского учреждения обратилась с заявлением о привлечении молодой женщины к ответственности.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Суд признал девушку виновной и обязал выплатить штраф. Постановление не вступило в законную силу.