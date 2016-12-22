Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Тольятти

В Тольятти 21 декабря в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 10:30 на ул. Кудашева в Центральном районе 35-летний водитель ВАЗ-2112 во время снегопада ехал со стороны ул. Льва Толстого в направлении Обводного шоссе. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вместе с матерью.
Ребенка с травмами доставили в одну из городских больниц. Жизни девочки ничего не угрожает.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. В связи с произошедшим ведется проверка.
Последние комментарии
Во бабы в Тольятти!!!)))))
Это что, 2-х летний малыш находился целый день один дома, а мама была на работе ???? Какой ужас...... Родители, ВЫ ЧЁ ???????? Что-то часто в Тольятти дети "падают"..... ужасная статистика..... Сажать горе-родителей !