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Происшествия

Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 21 декабря в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:30 на ул. Кудашева в Центральном районе 35-летний водитель ВАЗ-2112 во время снегопада ехал со стороны ул. Льва Толстого в направлении Обводного шоссе. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вместе с матерью.

Ребенка с травмами доставили в одну из городских больниц. Жизни девочки ничего не угрожает.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. В связи с произошедшим ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы дети Тольятти
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