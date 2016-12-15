Врачи тольяттинской "скорой" спасали ребенка, съевшего несколько таблеток антивирусного препарата

Во вторник, 13 декабря, около 19:00, в квартире на ул. 40-летия Победы в Тольятти, по предварительным данным, трехлетний мальчик съел несколько таблеток — примерно упаковку противовирусного препарата "Эргоферон". Обнаружившие это взрослые вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышу необходимую помощь, в том числе промыли ему желудок и увезли его в лечебное учреждение.

Врачи станции скорой медицинской помощи Тольятти рекомендуют родителям убирать в недоступные для детей места медикаменты, средства бытовой химии и другие опасные вещества и предметы.